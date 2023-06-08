На місці Каховської ГЕС доведеться будувати нову станцію - гендиректор Укргідроенерго

Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота заявляє, що Каховська ГЕС відновленню не підлягає.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Після деокупації нам доведеться будувати нову станцію. Найперше, що потрібно зробити сьогодні - перегородити зруйновану дамбу і забезпечити водою населення, сільське господарство і промисловість. Уже сьогодні будуть перші проєктні рішення з цього питання", - йдеться у заяві.

Сирота повідомив, що доведеться акумулювати воду на верхніх водосховищах, аби після деокупації якнайшвидше наповнити Каховське водосховище. "Щоб побудувати нову станцію потрібно мінімум 5 років у режимі 24/7 і на це необхідно мінімум 1 млрд", - уточнив Сирота.

Він зауважив, що ще не відомо повних масштабів руйнувань: пошкоджено не тільки станцію, але і переїзди, водопостачання, газопостачання. "Це складний гідровузол, на розбудову якого необхідний час. Зараз розробляємо проєкт розміщення станції" - додав керівник Укргідроенерго.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 6 червня російська армія підірвала дамбу Каховської ГЕС. На правобережжі Херсонської області в зоні лиха опинилися близько 16 тисяч людей. Із небезпечних місць розпочалася евакуація.