До опалювального сезону маємо відновити 1,7 ГВт генеруючих потужностей - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що в уряді працюють над удосконаленням та розширенням програми "Доступні кредити 5-7-9" та наголосив на необхідності відновити до опалювального сезону 1,7 ГВт генеруючих потужностей.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Телеграмі.

"Підтримка бізнесу - одна із запорук економічної стабільності України під час війни та подальшого відновлення. Тому продовжуємо працювати над удосконаленням і розширенням програми «Доступні кредити 5-7-9». За участю НБУ та представників державних банків обговорили шляхи активізації кредитування бізнесу. Зокрема підтримку українських підприємств, що пов'язані з виробництвом озброєння та військової техніки. Це надзвичайно важливо для перемоги у війні та втримання економічної стабільності", - вважає Шмигаль.

За його словами, на зустрічі також розглянули стан долучення до програми «Доступні кредити» енергетичних підприємств, які потребують відновлення.

"До опалювального сезону маємо відновити 1,7 ГВт генеруючих потужностей. Міністерствам дано завдання розглянути можливість створення окремих умов кредитування для енергокомпаній", - поінформував глава уряду.

Також, зауважив він, не менш важливе завдання - простимулювати бізнес на деокупованих територіях та неподалік фронту.

"У цих регіонах підприємці продовжують працювати, зберігають робочі місця, сплачують податки. Маємо їх підтримати. Заслухав ініціативи від Мінреінтеграції та Мінекономіки", - поінформував Прем'єр-міністр.

Шмигаль додав, що окремим блоком розглянули питання, пов'язані з валютною лібералізацією.

"Нацбанк працює над поступовим пом'якшенням валютних обмежень. Є спільне розуміння, як будемо рухатися в цьому напрямку", - зазначив Прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, урядова програма "Доступні кредити 5-7-9%" стартувала 1 лютого 2020 року.

В її межах діють три відсоткові ставки - залежно від дати заснування бізнесу та його розміру (річного обороту): 5% річних - якщо виторг до 25 млн грн і створюються мінімум два робочих місця протягом першого кварталу; 7% річних - для бізнесу з виторгом до 25 млн грн; 9% річних - для бізнесу з виторгом до 50 млн грн.

У березні 2023 року Кабінет Міністрів дозволив підприємцям із територій можливих бойових дій і деокупованих територій брати участь у держпрограмі доступних кредитів. Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником є уряд України в особі Міністерства фінансів. За держпрограмою ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.