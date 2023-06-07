Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ГЕС змінюють режим роботи для балансу енергосистеми та зменшення затоплення — Укренерго

 

Укренерго разом з Укргідроенерго опрацьовують сценарії подальшої збалансованої роботи енергосистеми з урахуванням наслідків руйнування Каховської ГЕС. Змінюється режим роботи гідроелектростанцій для зменшення обсягу води, що надходить до Каховського водосховища, щоб зменшити затоплення, повідомляє пресслужба Укренерго.

Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Через тривалі ремонти на багатьох енергоблоках ТЕС, а також деяких АЕС в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків, що виробляють електроенергію.

Також Укренерго повернуло в роботу одну з магістральних ліній, яка була пошкоджена внаслідок масованої ракетної атаки ворога, що підвищило надійність живлення одразу кількох областей у центральному регіоні.

Україна продовжує експорт електроенергії до Польщі у період з 10:00 до 15:00. Імпорт зі Словаччини здійснюється з 16:00 до 19:00. У вечірній пік споживання імпорт та експорт відсутні.

Внаслідок обстрілів росіян пошкоджено мережі обленерго у Сумській області. Також ворог обстріляв територію однієї з електростанцій на Донеччині, станція працює. Нових пошкоджень у магістральних мережах немає.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1851
  0,1335
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7800  0,05 0,15 37,3448  0,03 0,07
EUR 39,5217  0,09 0,23 40,3631  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес