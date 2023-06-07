ГЕС змінюють режим роботи для балансу енергосистеми та зменшення затоплення — Укренерго

Укренерго разом з Укргідроенерго опрацьовують сценарії подальшої збалансованої роботи енергосистеми з урахуванням наслідків руйнування Каховської ГЕС. Змінюється режим роботи гідроелектростанцій для зменшення обсягу води, що надходить до Каховського водосховища, щоб зменшити затоплення, повідомляє пресслужба Укренерго.

Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Через тривалі ремонти на багатьох енергоблоках ТЕС, а також деяких АЕС в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків, що виробляють електроенергію.

Також Укренерго повернуло в роботу одну з магістральних ліній, яка була пошкоджена внаслідок масованої ракетної атаки ворога, що підвищило надійність живлення одразу кількох областей у центральному регіоні.

Україна продовжує експорт електроенергії до Польщі у період з 10:00 до 15:00. Імпорт зі Словаччини здійснюється з 16:00 до 19:00. У вечірній пік споживання імпорт та експорт відсутні.

Внаслідок обстрілів росіян пошкоджено мережі обленерго у Сумській області. Також ворог обстріляв територію однієї з електростанцій на Донеччині, станція працює. Нових пошкоджень у магістральних мережах немає.