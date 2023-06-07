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Підрив Каховської ГЕС може призвести до дисбалансу в енергосистемі – Міненерго
22:36 06.06.2023 |
Підрив Каховської ГЕС позначиться на рівні води на інших українських гідроелектростанціях, через що може виникнути дисбаланс в енергосистемі.
Про це повідомив Міністр енергетики Герман Галущенко під час засідання Міжнародної консультативної ради високого рівня, передає пресслужба Міненергетики.
За його словами, попри те, що станція після окупації не видавала електроенергії в систему, прорив порушив цілісність усього гідровузла. Тому наразі є ризик, що гідроенергетика, яка балансувала українську енергосистему, не зможе працювати на необхідну потужність.
Галущенко додав, що Україна розраховує на підтримку партнерів та збільшення пропускних спроможностей для нарощування імпорту електроенергії до 2 ГВт.
Крім того, повного відновлення потребують енергооб'єкти, які будуть зруйновані через підрив і спричинену ним повінь. Йдеться про мережі, генеруючі потужності, лінії електропередачі. Це потребуватиме колосальних ресурсів, і Україна розраховуватиме на підтримку партнерів у цьому питанні.
"Єврокомісарка Кадрі Сімсон зазначила, що європейська сторона готова підтримати Україну у питанні збільшення імпорту електроенергії, а також посилити тиск на росію", - йдеться в повідомленні.
Також міністр енергетики США Дженніфер Ґренгольм своєю чергою наголосила, що Сполучені Штати будуть продовжувати підтримку України на всіх рівнях і готові надати додаткову допомогу у зв'язку з катастрофою на Каховській ГЕС.
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