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АНАЛІТИКА

Підрив Каховської ГЕС не вплинув на роботу енергосистеми, загрози стабільності електропостачання немає - Міненерго та «Укренерго»

 

Підрив Каховської ГЕС (Дніпропетровська обл.) безпосередньо не позначився на ситуації в енергосистемі країни, загрози стабільності електропостачання немає, повідомили Міністерство енергетики та НЕК "Укренерго" у вівторок.

Станом на 6 червня виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів.

"Експерти Міненерго та "Укргідроенерго" вивчають потенційний вплив катастрофи на обсяг гідрогенерації. Фактичний рівень виробленої електроенергії наразі відповідає запланованому", - зазначили, зокрема, в міністерстві.

У ньому також підтвердили інформацію про відсутність прямої загрози Запорізькій АЕС.

"Ситуація на ЗАЕС. Незважаючи на поступове зниження рівня води, прямої загрози для окупованої станції немає. Експерти "Енергоатому" постійно моніторять ситуацію", - констатували в міністерстві.

Водночас через підрив дамби є ризики підтоплення енергооб'єктів у Херсонській області, зокрема Херсонської ТЕЦ. Через підтоплення в Херсоні вже знеструмлено майже 12 тис. споживачів у районі Острів, можливі проблеми з водопостачанням. Готуються превентивні антикризові заходи.

Своєю чергою, нагадали в "Укренерго", Каховська ГЕС з перших днів агресії була окупована і замінована росіянами. З нею втрачено технологічний зв'язок, видача потужності на підконтрольну територію України зі станції не здійснювалася.

"Сьогодні вночі країна-агресор вчинила черговий акт тероризму на об'єкті цивільної інфраструктури, що є трагедією для наших співгромадян і масштабною екологічною катастрофою. "Укренерго" буде надалі повідомляти про вплив наслідків катастрофи на стан енергосистеми", - зазначили в НЕК.

Крім того, за інформацією міністерства та "Укренерго", внаслідок нічного обстрілу росіян пошкоджено мережі обленерго в Херсонській, Харківській, Сумській та Донецькій областях. У Київській області є пошкодження в мережах обленерго внаслідок падіння уламків збитої українськими ППО ворожої цілі.

"Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє ситуація безпеки", - доповнили в Міненерго.

Крім того, за інформацією "Укренерго", вранці та частково вдень 6 червня здійснюється експорт електроенергії до Польщі. У денні години надходить імпорт зі Словаччини. Увечері імпорт та експорт відсутні.

За даними Міненерго, комерційний імпорт електроенергії за 5 червня становив 1031 МВт-год, експорт до Польщі - 1800 МВт-год.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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