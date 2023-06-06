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АНАЛІТИКА

Внески до Фонду підтримки енергетики України перевищили 219 мільйонів євро, – Міненерго

 

Внески донорів, які вже задекларували ініціативу про поповнення Фонду підтримки енергетики Україна, складають понад 219 млн євро: з них на рахунку - 155 млн євро, решта - публічно задекларовані потенційними донорами.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики за резуьтатами зустрічі послів країн-партнерів у Відні (Австрія), де обговорювали можливості подальшої підтримки української енергетики.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що за кошти Фонду вже успішно придбано або завершується процедура закупівель товарів для ремонту енергетичної інфраструктури. Відповідні закупівлі включають трансформатори струму, зварювальні апарати, автоматичні вимикачі та інше обладнання, необхідне для проведення відновлювальних робіт.

Фонд підтримки енергетики України було створено у квітні 2022 року Секретаріатом Енергетичного співтовариства за ініціативи єврокомісарки Кадрі Сімсон. Фонд дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати екстрену підтримку українському енергетичному сектору.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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