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АНАЛІТИКА

НКРЕКП планує переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує переглянути розмір цінових обмежень на ринку електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали до засідання НКРЕКП, яке призначене на 8 червня.

Зокрема, на ринку "на добу наперед" регулятор хоче встановити верхній прайс-кеп для годин мінімального навантаження на рівні 2 706,63 грн/МВт·год, а для годин максимального навантаження на рівні 5 413,26 грн/МВт·год.

Мінімальне цінове обмеження пропонується встановити на рівні 10 грн/МВт·год.

На "внутрішньодобовому" ринку електроенергії верхні цінові обмеження пропонується встановити на тому ж рівні, що й на ринку "на добу наперед".

Водночас на балансуючому ринку максимальний прайс-кеп складе 125% від ціни на ринку «на добу наперед», а мінімальний - 0,01 грн/МВт·год.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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