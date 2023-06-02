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Генерація повністю забезпечує потреби споживачів в електроенергії - Укренерго
17:23 02.06.2023 |
Виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, в енергосистемі наразі здійснюється одночасно експорт та імпорт електроенергії.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Телеграмі.
«Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Але у вечірні години, коли споживання в енергосистемі найбільше, просимо зменшити або перенести на інший час використання потужних електроприладів. Адже через активні ремонтні кампанії на теплових електростанціях, а також на деяких енергоблоках АЕС в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків. Для покриття вечірнього піку споживання максимально залучаються доступні потужності гідро- та теплоелектростанцій», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в енергосистемі наразі здійснюється одночасно експорт та імпорт електроенергії. Зокрема, переважно у ранкові та денні години здійснюється експорт електроенергії у Польщу. Імпорт триває у денні та вечірні години зі Словаччини та Молдови. Однак у вечірній пік споживання його обсяг незначний.
Водночас ворог не припиняє обстріли прифронтових територій, внаслідок чого постійно пошкоджуються мережі обленерго. Зокрема, пошкоджені лінії обленерго на Харківщині, а також на Донеччині, де знеструмлено шахту. Живлення споживачів відновлюється за умови безпекової ситуації. Нові пошкодження у магістральних мережах відсутні.
Триває активна ремонтна кампанія на всіх енергооб'єктах, пошкоджених під час масованих ракетних та дронових атак, які ворог здійснював у минулий осінньо-зимовий період. Пошкодження складні та масштабні, вимагають багато ресурсів і часу для заміни та ремонту обладнання.
Як повідомлялося, енергосистема зазнала безпрецедентних пошкоджень. Для відновлення рівня надійності, який був до масованих обстрілів, все ще необхідно багато ресурсів та часу.
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