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Україна збільшила імпорт електроенергії у травні в 6 разів
18:38 01.06.2023 |
Імпорт електроенергії до України у травні зріс у 5,9 раза, порівняно із попереднім місяцем, - до 23,6 тис. МВт-год.
Водночас експорт української електроенергії за цей період зменшився на 57% - до 41,3 тис. МВт-год, хоча і перевищував обсяги імпорту, свідчать розрахунки галузевого видання ExPro.
Зокрема, у травні Україна імпортувала майже 18 тис. МВт-год зі Словаччини та 5,6 тис. МВт-год з Молдови.
Збільшення імпорту було спричинено зниженням цін на європейських ринках. Ціна базового навантаження на спотовому ринку Словаччини, за даними біржі Okte, наприкінці травня опускалась до 40 євро за МВт-год, а на деякі години ціна могла сягати відʼємних значень.
З початку 2023 року найбільше Україна імпортувала електроенергії у лютому - 141,8 тис. МВт-год.
Експорт електроенергії у травні відбувався за двома напрямами - до Молдови (57,5%) та Польщі (42,5%).
Загалом з початку 2023 року Україна вже імпортувала 238,8 тисяч МВт-год та експортувала 137 тисяч МВт-год електроенергії.
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