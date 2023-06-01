Україна збільшила імпорт електроенергії у травні в 6 разів

Імпорт електроенергії до України у травні зріс у 5,9 раза, порівняно із попереднім місяцем, - до 23,6 тис. МВт-год.

Водночас експорт української електроенергії за цей період зменшився на 57% - до 41,3 тис. МВт-год, хоча і перевищував обсяги імпорту, свідчать розрахунки галузевого видання ExPro.

Зокрема, у травні Україна імпортувала майже 18 тис. МВт-год зі Словаччини та 5,6 тис. МВт-год з Молдови.

Збільшення імпорту було спричинено зниженням цін на європейських ринках. Ціна базового навантаження на спотовому ринку Словаччини, за даними біржі Okte, наприкінці травня опускалась до 40 євро за МВт-год, а на деякі години ціна могла сягати відʼємних значень.

З початку 2023 року найбільше Україна імпортувала електроенергії у лютому - 141,8 тис. МВт-год.

Експорт електроенергії у травні відбувався за двома напрямами - до Молдови (57,5%) та Польщі (42,5%).

Загалом з початку 2023 року Україна вже імпортувала 238,8 тисяч МВт-год та експортувала 137 тисяч МВт-год електроенергії.