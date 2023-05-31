Другого етапу підвищення тарифів на е/е для населення не передбачено - глава Міненерго

Другого етапу підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів наразі не передбачено, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Зараз другий етап не передбачається. Більше того, наші розрахунки дали змогу зменшити розмір тарифу з 2,88 грн/кВт-год, пропонований НКРЕКП на першому етапі підвищення, до 2,64 грн/кВт-год", - сказав Галущенко на брифінгу в Києві у вівторок.

Він також наголосив, що субсидія на оплату е/е збережеться, і, "більше того, розраховуємо, що її буде збільшено за рахунок того, що більше споживачів її потребуватимуть".

Міністр запевнив, що збережеться і нічний тариф на е/е, що становить 50% загального тарифу.

Галущенко зазначив, що загалом положення про покладення спецобов'язків щодо забезпечення доступної е/е населення не змінилося, компенсувати різницю в тарифі для населення, який він назвав усе одно пільговим, і ринковою ціною ресурсу (орієнтовно 5,5 грн/кВт-год), будуть, як і раніше, НАЕК "Енергоатом" і ПАТ "Укргідроенерго" за чинним механізмом. Проте міністр зазначив, що у зв'язку з підвищенням тарифів також розглядається питання зміни прайскепів на ринку е/е.

Як повідомлялося, Кабмін на засіданні у вівторок ухвалив рішення встановити з 1 червня єдиний тариф на е/е для населення на рівні 2,64 грн/кВт-год із ПДВ. До цього було 1,44 грн/кВт-год при споживанні 250 кВт-год на місяць, а далі 1,68 грн/кВт-год.

НКРЕКП пропонувала встановити на першому етапі підвищення тариф у 2,88 грн/кВт-год без прив'язки до обсягів споживання.

