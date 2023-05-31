НКРЕКП має намір дозволити непобутовим споживачам обирати нового постачальника газу без узгодження з діючим

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), має намір упровадити процедуру автоматичної зміни постачальника природного газу для непобутових споживачів без узгодження з діючим.

З цією метою регулятор на засіданні у вівторок схвалив проєкт постанови "Про затвердження змін до деяких постанов НКРЕКП", що передбачає, зокрема, внесення відповідних змін до правил постачання природного газу та Кодексу газотранспортної системи (ГТС).

"Положення проєкту постанови спрямовані на обмеження можливості діючого постачальника природного газу встановлювати умови для припинення договору постачання, які обмежують право споживача на зміну постачальника", - зазначено в обґрунтуванні Нацкомісії до схваленого документа.

Зокрема, для зміни постачальника природного газу непобутовий споживач має письмово звернутися до нового постачальника з пропозицією укладення договору постачання природного газу. При цьому він більше не зобов'язаний надавати новому постачальнику письмову довідку діючого постачальника або складений із ним акт звірки взаєморозрахунків про відсутність простроченої заборгованості.

"Водночас положення проєкту врегульовують питання автоматичного призупинення дії договору постачання в частині постачання природного газу, укладеного між непобутовим споживачем та постачальником, після завершення процедури переходу до нового постачальника природного газу", - пояснив регулятор.

Отже, участь або надання підтвердження з боку діючого постачальника природного газу в процесі зміни постачальника споживачем, що не є побутовим, не потребується, що спрощує процедуру зміни постачальника природного газу.

Як поінформували в НКРЕКП, усі подальші заходи, необхідні для завершення процедури зміни постачальника, здійснюватиме новий постачальник природного газу через інформаційну платформу оператора газотранспортної системи.

"Слід зазначити, що аналогічні підходи до зміни постачальника було впроваджено 2020 року для побутових споживачів, що, у свою чергу, сприяло розвитку конкуренції на цьому ринку", - зазначив директор департаменту з регулювання відносин у нафтогазовій сфері НКРЕКП Олександр Косянчук.

Проєкт документа буде оприлюднено на вебсайті Нацкомісії для отримання зауважень і пропозицій із боку зацікавлених учасників.