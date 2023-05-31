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АНАЛІТИКА

Гендиректор МАГАТЕ представив в ООН план захисту Запорізької АЕС, окупованої росіянами

 

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі на засіданні Ради безпеки ООН у вівторок представив оновлений план забезпечення безпеки Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Як оголосив гендиректор МАГАТЕ, план є набором принципів, які він узгоджував під час численних зустрічей із керівництвом України та Росії після свого візиту на ЗАЕС у вересні 2022 року.

"В результаті цих інтенсивних консультацій я визначив такі конкретні принципи, які допоможуть забезпечити ядерну та фізичну ядерну безпеку на ЗАЕС, щоб запобігти ядерній аварії та забезпечити недоторканність станції. Я вважаю ці зобов'язання важливими для уникнення небезпеки катастрофічного інциденту", - підкреслив Гроссі.

Оголошений ним план складається з п'яти принципів:

* Не можна здійснювати жодних атак з боку ЗАЕС або щодо неї, зокрема спрямованих на сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів, іншу критичну інфраструктуру або персонал.

* ЗАЕС не повинна використовуватися як сховище або база для зберігання важкого озброєння, наприклад реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем і боєприпасів, а також танків або військовослужбовців.

* Не можна піддавати ризику електропостачання ЗАЕС.

* Усі споруди, системи й компоненти, необхідні для безпечної і надійної роботи ЗАЕС, повинні бути захищені від нападів або актів саботажу.

* Не слід вживати жодних заходів, що підривають ці принципи.

Стежити за дотриманням цих принципів мають експерти МАГАТЕ, які працюють безпосередньо на ЗАЕС, після чого вони доповідатимуть керівнику організації, а він уже публічно повідомить про будь-яке порушення згаданих принципів.

"Я урочисто прошу обидві сторони (Україну та Росію - ред.) дотримуватися цих принципів", - наголосив Гроссі.

Цей план менш амбітний, ніж початкові зусилля Гроссі зі створення повноцінної захисної зони навколо станції, але експерти з ядерної енергетики вважають, що він все ж може поліпшити нестабільну ситуацію.

Запорізька АЕС окупована російськими військами, а через постійні російські обстріли, в яких Москва звинувачувала Україну, не раз відмикалась від української енергомережі. Фізично ЗАЕС обслуговує український персонал в окупації, та управляє нею "Росатом".
 

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