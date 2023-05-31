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АНАЛІТИКА

У Міненерго назвали причину масштабного відключення світла

 

Масове тимчасове відключення світла в Україні, що сталося у вівторок, 30 травня вдень, торкнулося майже двох мільйонів абонентів і відбулося через розсинхронізацію енергетичної системи.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України, передає Укрінформ.

Зазначається, що близько 13:00 у оператора системи передачі електроенергії сталася надзвичайна ситуація, відбулася через розсинхронізацію енергосистеми. Внаслідок цього відбулися аварійні відключення та тимчасове знеструмлення абонентів.

Без світла одночасно залишилися майже два мільйони абонентів у 12 областях - Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Києві та на Київщині, а також у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях.

У Міненерго відзначили, що це найбільша кількість одночасно знеструмлених споживачів з лютого. Однак учора це сталося не через масовані обстріли чи влучання в енергетичну інфраструктуру.

Також повідомляється, що наразі генерація повністю покриває потреби споживачів, відключення абонентів не планувалися.
 

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