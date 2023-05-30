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АНАЛІТИКА

«Укренерго» відновило енергопостачання споживачам

 

НЕК "Укренерго" відновило енергопостачання споживачам, жодних обмежень споживання у вечірні години доби диспетчерський центр не планує, повідомив глава оператора Володимир Кудрицький.

"Нагадую, сьогодні в енергосистемі аварійно відключилися високовольтні лінії, спрацювали системи захисту та через це відбувалися відключення електроенергії в низці регіонів. Ми детально вивчаємо причини інциденту, що стався в енергосистемі", - написав він у фейсбуці.

За його словами, відключення споживачів не пов'язане з дефіцитом потужності в системі. Причини аварійної ситуації - суто технічні, їх з'ясують у результаті розслідування Держенергонагляду та фахівців "Укренерго".

"Енергосистема пережила 15 масованих хвиль ракетних ударів і 18 потужних дронових атак. Зараз вона в процесі відновлення та працює на максимумі своїх можливостей. Якщо в мирний час у нас було багато резервних схем заживлення споживачів, і ви зазвичай не відчували роботу енергетиків, то зараз у нас все ще багато "вузьких місць" в енергосистемі після зимових обстрілів", - зазначив Кудрицький.

"Ми робимо все можливе для того, щоб навіть у складних умовах та під час масштабної ремонтної кампанії забезпечити споживачам надійне енергоживлення та стабільну збалансовану роботу енергосистеми", - додав він.

Як повідомлялося, відключення відбулися частково в Києві, Харкові, Полтаві, Вінниці, Сумах близько 13:00 30 травня через зниження частоти в ОЕС. У НЕК пообіцяли, що споживачам буде повернуто світло в найближчі години.

Міністр енергетики України доручив Державній інспекції енергетичного нагляду негайно створити комісію з оперативного вивчення причин, через які сталися аварійні відключення в об'єднаній енергосистемі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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