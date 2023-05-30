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АНАЛІТИКА

Україна зможе пройти наступний опалювальний сезон без імпорту газу - Чернишов

 

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов вважає, що Україна зможе пройти опалювальний сезон 2023-2024 без імпорту газу.

Про це він розповів в інтерв'ю для NV, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Нафтогазу.

"У 2023-му плануємо видобути 13,5 млрд куб. м газу. Також маємо певні очікування від приватних видобувників. Цього року українського газу буде достатньо, аби пройти опалювальний сезон 2023-2024 без імпорту", - сказав він.

Чернишов зазначив, що воєнні ризики залишаються і тому Нафтогаз долучився до платформи спільних закупівель газу Aggregate EU. За його словами, якщо при негативному розвитку подій палива не вистачатиме, компанія зможе оперативно замовити потрібні обсяги.

"Але повторюю, це тільки фактор війни. А взагалі Україна посідає друге місце в Європі за підтвердженими запасами газу. І ми маємо нарешті почати використовувати цей потенціал", - наголосив очільник Нафтогазу.

Як повідомляв Укрінформ, на початку травня 2023 року НАК «Нафтогаз» спільно з мерами міст розпочав підготовку до наступного опалювального сезону 2023/2024.
 

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