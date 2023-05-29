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«Укренерго» почало обмежувати виробництво електроенергії за «зеленим» тарифом вдень, – Міненерго
13:39 29.05.2023 |
У неділю вдень (з 10:45 до 16:00 години) "Укренерго" було вимушене запровадити обмеження для відновлюваних джерел енергії для балансування енергосистеми, адже генерація перевищувала споживання.
Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, водночас комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 3,7 млн кВт-год. Також минулої доби відбувався експорт електроенергії до Польщі обсягом 0,8 млн кВт-год.
"Триває масштабна ремонтна кампанія об'єктів генерації та мереж у межах підготовки до нового опалювального сезону. В ремонті - атомні енергоблоки, блоки теплової та гідрогенерації. Водночас виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів", - запевнили у міністерстві.
У Міненерго додали, що внаслідок чергового масованого ракетно-дронового удару в ніч на понеділок влучань та пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури не зафіксовано.
Своєю чергою у пресслужбі "Укренерго" уточнили, що експорт електроенергії до Польщі відбувався у нічні години.
"Наразі в енергосистемі виробляється достатньо електроенергії для покриття споживання, але у вечірні години просимо споживати електроенергію ощадливо. Адже в енергосистемі працює значно менша кількість енергоблоків через активні ремонтні кампанії на теплових електростанціях, а також на деяких енергоблоках АЕС", - зазначає оператор енергосистеми України.
Як повідомлялося, минулої суботи для покриття вечірнього піку споживання Україна попросила про аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Також імпортується електроенергії зі Словаччини.
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