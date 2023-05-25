Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на газ у Європі вперше за два роки опустилися нижче за $300/тис. куб. м

 

Біржові ціни на газ у Європі опустилися нижче за $300/тис. куб. м, випливає із даних ICE. Це сталося вперше з 20 травня 2021 року.

Вартість червневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах на 10:25 за київським часом знизилася до $297,06/тис. куб. м, або €26,8 за МВт•год. З початку торгів ціни знизилися на 3,3%.

Ціни на газ у Європі знизилися до рівня червня 2021 року на тлі надлишку пропозиції й прогнозів спекотного літа. Вони скорочувалися через велику пропозицію СПГ, високі запаси і падіння попиту на газ на континенті.

Додатковими факторами, що підштовхнули ціни до зниження, могли стати перші спільні тендери із закупівлі газу країнами ЄС, а також збільшення частки вітрогенерації у виробленні електроенергії.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,4100
  0,0128
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0843  0,02 0,06 37,6054  0,02 0,06
EUR 40,0561  0,02 0,06 40,8675  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес