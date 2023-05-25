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Ціни на газ у Європі вперше за два роки опустилися нижче за $300/тис. куб. м
12:33 25.05.2023 |
Біржові ціни на газ у Європі опустилися нижче за $300/тис. куб. м, випливає із даних ICE. Це сталося вперше з 20 травня 2021 року.
Вартість червневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах на 10:25 за київським часом знизилася до $297,06/тис. куб. м, або €26,8 за МВт•год. З початку торгів ціни знизилися на 3,3%.
Ціни на газ у Європі знизилися до рівня червня 2021 року на тлі надлишку пропозиції й прогнозів спекотного літа. Вони скорочувалися через велику пропозицію СПГ, високі запаси і падіння попиту на газ на континенті.
Додатковими факторами, що підштовхнули ціни до зниження, могли стати перші спільні тендери із закупівлі газу країнами ЄС, а також збільшення частки вітрогенерації у виробленні електроенергії.
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