Ціни на газ у Європі вперше за два роки опустилися нижче за $300/тис. куб. м

Біржові ціни на газ у Європі опустилися нижче за $300/тис. куб. м, випливає із даних ICE. Це сталося вперше з 20 травня 2021 року.

Вартість червневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах на 10:25 за київським часом знизилася до $297,06/тис. куб. м, або €26,8 за МВт•год. З початку торгів ціни знизилися на 3,3%.

Ціни на газ у Європі знизилися до рівня червня 2021 року на тлі надлишку пропозиції й прогнозів спекотного літа. Вони скорочувалися через велику пропозицію СПГ, високі запаси і падіння попиту на газ на континенті.

Додатковими факторами, що підштовхнули ціни до зниження, могли стати перші спільні тендери із закупівлі газу країнами ЄС, а також збільшення частки вітрогенерації у виробленні електроенергії.

