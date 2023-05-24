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Українців просять економити електроенергію ввечері
14:44 24.05.2023 |
Економити електроенергію у вечірні години закликали українців у середу, 24 травня попри те, що дефіциту в енергосистемі немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.
"Для стабільної роботи енергосистеми у вечірні години, а саме з 19.00 до 22.00 ощадливо та раціонально споживайте електричну енергію", - йдеться в повідомленні.
Що треба робити в ці години:
* перенесіть за можливості споживання на ранок, день або ніч;
* зменшіть користування потужними електроприладами саме у вечірні години.
"Тоді диспетчерам "Укренерго" буде легше у ці години найбільшого споживання тримати баланс між виробництвом та споживанням електроенергії", - додали у компанії.
Чому саме ці години важливі для роботи енергосистеми
Річ у тому, що частина генерації - зокрема, Запорізька АЕС, низка теплових електростанцій - перебувають на тимчасово окупованій території та не доступні українській енергосистемі. Економія у ці години дозволяє зменшити навантаження на енергосистему під час "піків", які виникають особливо ввечері.
Яка ситуація в енергосистемі України 24 травня
Наразі складною залишається ситуація поблизу лінії фронту. Вкотре через російські обстріли та пошкодження мереж були знеструмлені споживачі у Донецькій та Сумській областях. Роботи по відновленню там розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація.
Також внаслідок відключення однієї з ліній наразі обмежена видача потужності електростанції на сході.
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