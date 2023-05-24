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Україні потрібно закачати у сховища ще 5,4 мільярда кубометрів газу, – Шмигаль
11:41 24.05.2023 |
Наразі запаси газу в українських сховищах перебувають на рівні 9,3 млрд кубометрів. На початок осінньо-зимового сезону стоїть завдання вийти на 14,7 млрд кубометрів.
"Нарощуємо видобуток. Працюємо з партнерами для отримання додаткового ресурсу", - заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За словами Шмигаля, обсяг ремонтів, які необхідно зробити, колосальний, включно з програмою захисту енергооб'єктів.
"Вчора провели засідання енергетичного штабу, де обговорили основні виклики та програми відновлення. Також серед пріоритетів - накопичити достатню кількість енергоресурсів, як ми це зробили минулого року", - підкреслив очільник уряду.
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