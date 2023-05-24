Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україні потрібно закачати у сховища ще 5,4 мільярда кубометрів газу, – Шмигаль

 

Наразі запаси газу в українських сховищах перебувають на рівні 9,3 млрд кубометрів. На початок осінньо-зимового сезону стоїть завдання вийти на 14,7 млрд кубометрів.

"Нарощуємо видобуток. Працюємо з партнерами для отримання додаткового ресурсу", - заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, обсяг ремонтів, які необхідно зробити, колосальний, включно з програмою захисту енергооб'єктів.

"Вчора провели засідання енергетичного штабу, де обговорили основні виклики та програми відновлення. Також серед пріоритетів - накопичити достатню кількість енергоресурсів, як ми це зробили минулого року", - підкреслив очільник уряду.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3972
  0,1719
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0622  0,00 0,01 37,5822  0,01 0,01
EUR 40,0796  0,04 0,11 40,8774  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес