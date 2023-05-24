Україні потрібно закачати у сховища ще 5,4 мільярда кубометрів газу, – Шмигаль

Зазначається, що три фізичні особи зробили грошові внески на рахунок партії "Слуга народу" на загальну суму у 2,89 млн грн. Але НАЗК встановило, що ці громадяни за період з 2017 по 2020 рік не мали відповідних доходів для фінансування партії в такому розмірі.