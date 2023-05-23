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АНАЛІТИКА

Україна та Німеччина запускають новий проєкт для «зеленого» відновлення

 

Україна та Німеччина розпочинають проєкт «Відновлювані джерела енергії для стійкої України - R2U» для українських громад - це перший етап реалізації домовленостей про поглиблення партнерства у сфері «зеленого» відновлення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики у Телеграмі.

Зазначається, що у межах проєкту буде відібрано до 20 громад, у яких проведуть енергоаудит будівель критичної інфраструктури для подальшого оснащення відновлюваними джерелами енергії. Проєкт розрахований на 18 місяців, його вартість - близько 2 млн євро.

«Цим проєктом ми розширюємо нашу співпрацю з німецькими партнерами, орієнтовану на посилення стійкості української енергетичної системи за рахунок децентралізації генерації та розподілу електричної енергії», - сказав заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.

За його словами, особливу увагу буде звернено на сільські регіони, вугільні та ті, що зазнали найбільших руйнувань від війни.

Як повідомлялося, 4 квітня Україна і Німеччина підписали заяву про розширення енергетичного партнерства для "зеленого" відновлення та відбудови української енергетики.

За підтримки Європейської комісії, зокрема єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, Міністерство енергетики України реалізує проєкт з оснащення будівель критичної інфраструктури сонячними панелями. Передбачається, що на першому етапі в Україну надійдуть 5 700 сонячних панелей по 350 Вт кожна, загальною потужністю близько 2 МВт. Сонячні панелі італійської компанії Enel будуть встановлені у ключових громадських будівлях, зокрема в українських лікарнях.
 

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