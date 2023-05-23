Україна збирається до зими накопичити у сховищах лише 14 млрд куб. м газу

Кабінет міністрів встановив план з накопичення газу в підземних сховищах до наступної зими. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, 22 травня на засіданні антикризового енергетичного штабу цей показник визначили на рівні "понад 14 млрд куб. м".

"Наша стратегічна мета - мінімізувати імпорт газу в Україну за рахунок збільшення власного газовидобутку", - цитує Шмигаля пресслужба уряду.

Середній рівень наповнення газосховищ на початку опалювальних сезонів з 2011 до 2019 року включно сягав 17,9 млрд куб. м, а мінімальний опускався до 14,5 млрд куб. м у 2016-му. У 2020-му в українських ПСГ на початку сезону відбору було накопичено рекордні за 10 років 28,3 млрд куб. м газу.

У 2022 році в опалювальний сезон Україна зайшла з запасами близько 14,7 млрд куб. газу, протягом зими з підземних сховищ відібрали 5,57 млрд куб. м.

На засіданні антикризового штабу також ухвалили рішення про збільшення можливості експорту-імпорту електроенергії з Європейським Союзом.

Члени штабу погодили з енергетичними підприємствами план відновлення до початку опалювального сезону 1710 МВт генеруючих потужностей.

Крім того, Україна планує домовитися з Енергетичним співтовариством про залучення 200 млн євро грантових коштів на ремонти енергообладнання.

"Системно ставимо на контроль Мінінфраструктури відновлення ТЕЦ і котелень, а також тих ТЕС, які виконують функцію теплопостачальних організацій в окремих містах. Міненерго та Мінінфраструктури також дано завдання забезпечити роботу із захисту від російських дронів і ракет генеруючих потужностей та систем розподілу", - сказав Шмигаль.