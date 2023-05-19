Кабмін просить розблокувати валютні платежі для імпорту енергетичного обладнання

Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 19 травня, рекомендував Національному банку дозволити переказ валюти за кордон для енергетичних компаній для оплати імпорту ряду товарів для відновлення енергосистеми.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Відповідні зміни внесено у Перелік послуг, робіт, прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі), за операціями з імпорту яких рекомендовано Національному банку забезпечити здійснення переказів, затверджений постановою уряду №153 від від 24 лютого 2022 року для протидії виведенню валюти з країни.

За словами Мельничука, до Переліку внесено ряд товарів, імпорт яких здійснюється замовниками у сфері забезпечення виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії в рамках виконання договорів, укладених відповідно до закону "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.