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Україна відновлює імпорт електроенергії через дефіцит потужності в енергосистемі
13:52 18.05.2023 |
У четвер, 18 травня, Україна впродовж трьох годин імпортуватиме електроенергію зі Словаччини.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Сьогодні вдень упродовж трьох годин триватиме невеликий імпорт зі Словаччини. У нічні та денні години, коли в енергосистемі є надлишок потужності і знижене споживання, продовжується експорт до Молдови та Польщі", - наголосили в компанії.
Водночас сьогодні ввечері прогнозується такий же рівень споживання, як і вчора, для покриття якого будуть задіяні всі наявні резерви потужності.
В "Укренерго" знову закликали українців споживати електроенергію у вечірні години ощадливо та не вмикати кілька приладів одночасно.
"Допомогти енергосистемі стабільно працювати може ощадливе споживання. Особливо закликаємо всіх зменшити використання електроенергії з 19:00 до 22:00", - додали в компанії.
Як повідомлялося, раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький прогнозував, що енергосистема України може зіткнутися з дефіцитом електроенергії влітку через проведення ремонтів енергоблоків.
В останні місяці в українській енергосистемі фіксувався профіцит електроенергії, а вихід у ремонт кількох енергоблоків останнім часом компенсувала активна робота гідроелектростанцій та відновлюваних джерел енергії.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Україна планує експортувати до Європи більші обсяги електроенергії, ніж торік. Водночас він припускав, що експорт електроенергії буде зупинено у разі дефіциту потужності генерації для внутрішніх споживачів.
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