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АНАЛІТИКА

Україна та Британія посилять співпрацю для швидшого енергетичного переходу — Міненерго

 

Україна та Велика Британія посилять співпрацю, спрямовану на пришвидшення енергетичного переходу.

Про це Міністерство енергетики України повідомило у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, заступник міністра енергетики Ярослав Демченков провів онлайн-зустріч із представниками Міністерства енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності (Net Zero) Великої Британії і британського посольства.

Сторони обговорили розширення партнерства між країнами у сфері зеленої енергетики, зокрема в межах чинного інструменту - Координаційної групи з надання допомоги енергосектору України G7+.

«Електроенергія буде найефективнішим енергоносієм для економіки без викидів. Майбутнє нашої країни - за чистою ядерною та відновлюваною енергетикою», - зазначив Демченков.

За його словами, зелена трансформація може бути успішною в разі залучення достатніх обсягів приватного капіталу, тому важливо активно обговорювати плани з відновлення і реформування сектору. Також необхідна потужна державна підтримка, доступність фінансування, гарантій і технологій.

Серед іншого, учасники зустрічі обговорили плани зі зростання встановленої потужності вітро- й сонячної генерації, реалізації проєктів з виробництва зеленого водню та локалізації в Україні виробництва необхідного обладнання.

Зокрема, планується, що до 2050 року Україна збільшить частку відновлюваної генерації в загальному енергоміксі до 50%.

«До 2050 року більша частина світової електроенергії вироблятиметься з відновлюваних джерел, і Україна не буде винятком. Сучасна трансформована енергетична система є ключем до досягнення наших кліматичних цілей та перетворення України в енергетичний хаб Європи», - наголосив заступник міністра.

За словами Демченкова, збільшення частки відновлюваних джерел енергії стане поштовхом для розвитку інших секторів економіки.

Як повідомляв Укрінформ, 1 травня Кабінет Міністрів за поданням Міністерства енергетики схвалив Енергетичну стратегію України до 2050 року, у якій враховані, зокрема, наслідки повномасштабної війни, посилення ролі енергетичної безпеки та зміцнення стійкості енергосистеми.
Ключові теги: Британія
 

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