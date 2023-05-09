Фактична ціна реалізації газу в квітні знизилася на 23% - Мінекономіки

Фактична ціна реалізації (ФЦР) природного газу, з якої розраховується рентна плата на його видобуток в Україні, у квітні 2023 року становила 14 тис. 382,34 грн. за 1 тис. куб. м, що на 23% менше, ніж у березні (18 тис. 680,83 грн.), повідомляється на сайті Міністерства економіки.
Відповідно до закону №7732 про внесення змін до розрахунку рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу, з 1 серпня 2022 року та до повного скасування заборони на здійснення експорту українського газу розрахунок ренти здійснюється, виходячи з максимальної із трьох внутрішніх цін реалізації.
Середньозважена ціна в договорах купівлі-продажу газу з НАК "Нафтогаз України", укладених за результатами закупівлі газу українського видобутку на організованих товарних ринках (ВТБ – УЕБ, УІБ, УМВБ) у квітні становила 10,972 тис. грн/тис. куб. м, а середньозважена ціна її "дочок" на ОТР у березні (на квітень) становила 11 тис. 166,67 грн/тис. куб. м.
Найбільшою виявилася середня ціна на основі UA VTP Gas price (середньоарифметичне значення між цінами Bid та Ask у звітах Argus European Natural Gas та ICIS European Spot Gas Market ) – 14 тис. 382,34 грн/тис. куб. м, яка і стала ФЛР.
Як повідомлялося, до ухвалення закону №7732 фактична ціна реалізації газу розраховувалася як середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF .
Перегляд податкового законодавства пов'язаний зі значним зростанням спотових цін у Європі, забороною експорту українського газу та зменшенням споживання всередині країни, що призвело до того, що видобуток для багатьох компаній став збитковим, оскільки ціна реалізації в Україні значно нижча від європейських цін.
До березня 2022 року газова рента вираховувалася лише з митної вартості імпорту.
| 2022
| грн/тис. куб. м
| січень
| 32 808,28
| лютий
| 29 550,34
| березень
| 29 390,80
| квітень
| 35 932,90
| травень
| 31 174,61
| червень
| 32 193,55
| липень
| 31 991,51
| серпень
| 24 045,30
| вересень
| 39 952,00
| жовтень
| 38 294,51
| листопад
| 28 855,75
| грудень
| 26 199,24
| 2023
|
| січень
| 23 723,43
| лютий
| 20 727,73
| березень
| 18 680,83
| квітень
| 14 382,34
Дані: Мінекономіки