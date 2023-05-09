Фактична ціна реалізації газу в квітні знизилася на 23% - Мінекономіки

Фактична ціна реалізації (ФЦР) природного газу, з якої розраховується рентна плата на його видобуток в Україні, у квітні 2023 року становила 14 тис. 382,34 грн. за 1 тис. куб. м, що на 23% менше, ніж у березні (18 тис. 680,83 грн.), повідомляється на сайті Міністерства економіки.

Відповідно до закону №7732 про внесення змін до розрахунку рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу, з 1 серпня 2022 року та до повного скасування заборони на здійснення експорту українського газу розрахунок ренти здійснюється, виходячи з максимальної із трьох внутрішніх цін реалізації.

Середньозважена ціна в договорах купівлі-продажу газу з НАК "Нафтогаз України", укладених за результатами закупівлі газу українського видобутку на організованих товарних ринках (ВТБ – УЕБ, УІБ, УМВБ) у квітні становила 10,972 тис. грн/тис. куб. м, а середньозважена ціна її "дочок" на ОТР у березні (на квітень) становила 11 тис. 166,67 грн/тис. куб. м.

Найбільшою виявилася середня ціна на основі UA VTP Gas price (середньоарифметичне значення між цінами Bid та Ask у звітах Argus European Natural Gas та ICIS European Spot Gas Market ) – 14 тис. 382,34 грн/тис. куб. м, яка і стала ФЛР.

Як повідомлялося, до ухвалення закону №7732 фактична ціна реалізації газу розраховувалася як середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF .

Перегляд податкового законодавства пов'язаний зі значним зростанням спотових цін у Європі, забороною експорту українського газу та зменшенням споживання всередині країни, що призвело до того, що видобуток для багатьох компаній став збитковим, оскільки ціна реалізації в Україні значно нижча від європейських цін.

До березня 2022 року газова рента вираховувалася лише з митної вартості імпорту.

2022 грн/тис. куб. м січень 32 808,28 лютий 29 550,34 березень 29 390,80 квітень 35 932,90 травень 31 174,61 червень 32 193,55 липень 31 991,51 серпень 24 045,30 вересень 39 952,00 жовтень 38 294,51 листопад 28 855,75 грудень 26 199,24 2023 січень 23 723,43 лютий 20 727,73 березень 18 680,83 квітень 14 382,34

Дані: Мінекономіки