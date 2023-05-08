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В Україні прийняли державний стандарт щодо закачування біометану
12:26 08.05.2023 |
В Україні прийняли державний стандарт щодо закачування біометану в газові мережі - як розподільні, так і магістральні.
Як повідомляє пресслужба РГК, у документі детально визначені технічні характеристики біометану для подачі в мережу. Його розробку на основі стандарту ЄС ініціювала та профінансувала Регіональна газова компанія.
Зазначається, що це базовий технічний стандарт ЄС, який використовується для визначення вимог до якості біометану та вмісту у ньому хімічних сполук.
Відтепер ДСТУ EN 16723-1:2023 "Природний газ і біометан в транспорті та біометан для закачування в мережу природного газу" став частиною українського законодавства. На його основі видаватимуться технічні умови на приєднання біометанових заводів до газорозподільних мереж.
Стандарт є загальноукраїнським, тобто усі оператори мереж можуть ним користуватись та використовувати в роботі - це важливо з точки зору розвитку ринку та технічного удосконалення процедур і регламентів.
"Біометан в силу свого походження містить компоненти, яких немає у природному газі - наприклад, кремній, амоній, фторовані сполуки тощо. Вони можуть впливати на газорозподільну систему. Українське законодавство донедавна не враховувало ці специфічні якості біометану", - зазначив керівник напрямку декарбонізації РГК Ігор Гоцик.
Уніфікація вимог до якості біометану із європейським стандартом є важливим кроком для створення умов для експорту біометану до країн Європи та подальшої інтеграції газових ринків, наголосили в компанії.
Біометан є стійким декарбонізованим видом енергії і, Україна, перебуваючи на початку розвитку ринку, має закладати фундамент розвитку у відповідності до прийнятих стандартів ЄС.
Розробкою стандарту займався технічний комітет стандартизації Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) за участі фахівців АТ "Житомиргаз" та технічного комітету РГК. Документ набуде чинності з 1 листопада 2023 року.
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