Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні прийняли державний стандарт щодо закачування біометану

 

В Україні прийняли державний стандарт щодо закачування біометану в газові мережі - як розподільні, так і магістральні.

Як повідомляє пресслужба РГК, у документі детально визначені технічні характеристики біометану для подачі в мережу. Його розробку на основі стандарту ЄС ініціювала та профінансувала Регіональна газова компанія.

Зазначається, що це базовий технічний стандарт ЄС, який використовується для визначення вимог до якості біометану та вмісту у ньому хімічних сполук.

Відтепер ДСТУ EN 16723-1:2023 "Природний газ і біометан в транспорті та біометан для закачування в мережу природного газу" став частиною українського законодавства. На його основі видаватимуться технічні умови на приєднання біометанових заводів до газорозподільних мереж.

Стандарт є загальноукраїнським, тобто усі оператори мереж можуть ним користуватись та використовувати в роботі - це важливо з точки зору розвитку ринку та технічного удосконалення процедур і регламентів.

"Біометан в силу свого походження містить компоненти, яких немає у природному газі - наприклад, кремній, амоній, фторовані сполуки тощо. Вони можуть впливати на газорозподільну систему. Українське законодавство донедавна не враховувало ці специфічні якості біометану", - зазначив керівник напрямку декарбонізації РГК Ігор Гоцик.

Уніфікація вимог до якості біометану із європейським стандартом є важливим кроком для створення умов для експорту біометану до країн Європи та подальшої інтеграції газових ринків, наголосили в компанії.

Біометан є стійким декарбонізованим видом енергії і, Україна, перебуваючи на початку розвитку ринку, має закладати фундамент розвитку у відповідності до прийнятих стандартів ЄС.

Розробкою стандарту займався технічний комітет стандартизації Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) за участі фахівців АТ "Житомиргаз" та технічного комітету РГК. Документ набуде чинності з 1 листопада 2023 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2602
  0,2340
 0,58

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2550  0,04 0,12 37,8257  0,05 0,14
EUR 40,7990  0,27 0,66 41,6807  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес