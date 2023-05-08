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АНАЛІТИКА

Westinghouse розробив малий модульний реактор на основі AP1000

 

Westinghouse Electric Company розробила проєкт малого модульного реактора AP-300 на основі технології AP-1000. Про це повідомила пресслужба компанії.

AP-300 використовуватиме технології AP-1000, включно з основним обладнанням, конструктивними компонентами, пасивною безпекою, паливом та системами контролю, управлінням та захистом.

Компанія планує розпочати будівництво реактора до 2030 року та запустити його до 2033 року.

Електрична потужність блоку становитиме 300 МВт, теплова потужність - 900 МВт. Термін служби блоку - понад 80 років.

Ріта Баранвал, головна технологиня Westinghouse Electricity Co, заявила, що реактор не використовуватиме спеціальне паливо або рідкі металеві теплоносії. Попри на перешкоди на шляху до нової ядерної енергетики, Баранвал упевнена у своїх силах.

"Ми зробили концепцію простою, розробили її на основі продемонстрованих та ліцензованих технологій, і я думаю, що це одна з переваг", - сказала вона в інтерв'ю агентству Reuters.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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