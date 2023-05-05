Фінансові новини
- |
- 05.05.23
- |
- 10:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні розглядають будівництво понад 30 біометанових заводів
09:40 05.05.2023 |
До ТОВ «Оператор ГТСУ» звернулися 10 компаній з пропозицією будівництва 31-го біометанового заводу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТОВ «Оператор ГТСУ» у Фейсбуці.
«Оператор ГТС України декілька років поспіль веде системну роботу з урядом, Верховною Радою, бізнесом та потенційними інвесторами у біометанові проєкти. Компанія враховує цей сектор у планах розвитку ГТС, і вже зараз готова надавати послуги з транспортування біометану. Наразі до ОГТСУ звернулися понад 10 компаній, які розглядають будівництво 31-го біометанового заводу продуктивністю 225 млн кубометрів на рік», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, вдале позиціонування українського біометану на ринках ЄС потребує деталізованого та зваженого підходу, метою якого є напрацювання механізмів транскордонної торгівлі біометаном, зокрема зняття бар'єрів для реалізації у країнах ЄС біометану, що транспортується газотранспортною системою.
Крім того, для розвитку галузі потрібно створювати додаткові фінансові інструменти транскордонного кредитування, які можуть бути застосовані, зокрема, для повного або часткового покриття витрат виробника на приєднання до мереж.
«У зацікавлених сторін та державних стейкхолдерів є розуміння, що це важливі кроки на шляху до енергонезалежності, декарбонізації та інтеграції в європейський газовий ринок на правах повноправного партнера, завдяки реалізації потенціалу біометанової галузі», - додали в ОГТСУ.
Як повідомлялося, Регіональна газова компанія підключила до своїх мереж перший в Україні завод з виробництва біометану, який вироблятиме близько 3 млн кубометрів газу для близько 1500 клієнтів - населення та промисловість.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міноборони пропонує знизити граничний вік для призовників до 25 років
|Мера Одеси взято під варту з альтернативою застави в 13,4 млн грн у справі «Краяна» - САП
|Зеленський у Гаазі розкритикував ідею «гібридного» спецтрибуналу за злочин агресії РФ
|Зеленський у Гаазі: Всі ми хотіли б бачити тут іншого Владіміра
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні розглядають будівництво понад 30 біометанових заводів
|Нафта зростає, але вже третій тиждень падає через проблеми із попитом
|З початку року великий бізнес сплатив майже ₴60 мільярдів податків
|Польська заборона імпорту зерна коштувала Україні $143 млн – Мінекономіки
|У касах банків збільшився оборот готівки – НБУ
|Суд повторно арештував акції «Укрнафтобуріння» Коломойського
|ЄБА просить доопрацювати законопроєкт про екологічний аудит перед ухваленням
Бізнес
|Україна спільно з США ліквідували мережу сервісів для обміну криптовалюти
|Сервіс знайомств Tinder залишить російський ринок до 30 червня
|Redmi Note 12 Turbo - найпотужніший смартфон середнього рівня за версією AnTuTu з результатом майже 1 млн балів
|ASUS ROG Phone 7 Pro став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
|IBM очікує, що майже 8 тисяч робочих місць компанії займе штучний інтелект
|Lexus представив розкішний мінівен LM
|Технології та ШІ змінять роботу майже для чверті всіх працівників у світі – звіт