В Україні розглядають будівництво понад 30 біометанових заводів

До ТОВ «Оператор ГТСУ» звернулися 10 компаній з пропозицією будівництва 31-го біометанового заводу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТОВ «Оператор ГТСУ» у Фейсбуці.

«Оператор ГТС України декілька років поспіль веде системну роботу з урядом, Верховною Радою, бізнесом та потенційними інвесторами у біометанові проєкти. Компанія враховує цей сектор у планах розвитку ГТС, і вже зараз готова надавати послуги з транспортування біометану. Наразі до ОГТСУ звернулися понад 10 компаній, які розглядають будівництво 31-го біометанового заводу продуктивністю 225 млн кубометрів на рік», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, вдале позиціонування українського біометану на ринках ЄС потребує деталізованого та зваженого підходу, метою якого є напрацювання механізмів транскордонної торгівлі біометаном, зокрема зняття бар'єрів для реалізації у країнах ЄС біометану, що транспортується газотранспортною системою.

Крім того, для розвитку галузі потрібно створювати додаткові фінансові інструменти транскордонного кредитування, які можуть бути застосовані, зокрема, для повного або часткового покриття витрат виробника на приєднання до мереж.

«У зацікавлених сторін та державних стейкхолдерів є розуміння, що це важливі кроки на шляху до енергонезалежності, декарбонізації та інтеграції в європейський газовий ринок на правах повноправного партнера, завдяки реалізації потенціалу біометанової галузі», - додали в ОГТСУ.

Як повідомлялося, Регіональна газова компанія підключила до своїх мереж перший в Україні завод з виробництва біометану, який вироблятиме близько 3 млн кубометрів газу для близько 1500 клієнтів - населення та промисловість.