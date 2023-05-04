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Середньозважена ціна е/е на РДВ у квітні знизилася на 13%
23:36 03.05.2023 |
Середньозважена ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДН) у квітні знизилася порівняно з попереднім місяцем на 13,14% - до 2 813,74 грн/МВт-год, індекс ціни BASE (е/е базового навантаження) - на 12,52%, до 2 718,62 грн/МВт-год.
Як повідомляється у звіті АТ "Оператор ринку", у квітні порівняно з березнем зафіксовано також зниження середньозваженої ціни е/е на внутрішньодобовому ринку (ВДР) на 10,12% - до 3 181,49 грн/МВт-год.
Крім падіння цін у квітні на спотовому ринку е/е також спостерігалося зниження обсягів торгів, що спричинено сезонним фактором зниження споживчого попиту.
Зокрема, у квітні на РДН було акцептовано 1 340 072 МВт-год е/е, що на 33,32% менше, ніж попереднього місяця. Загалом на обох сегментах ринку акцептовано за місяць 1 433 556 МВт-год.
"На РДН у квітні знизився і попит, і пропозиція на більш ніж 32%, на ВДР попит зріс на 15,64%, пропозиція знизилася на 26,10%", - поінформував "Оператор ринку".
За даними компанії, середні ціни е/е на РДН України наразі менші за середні ціни на РДН Румунії, Словаччини та Угорщини більш ніж у півтора раза.
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