Російське «керівництво» ЗАЕС терміново тікає у відпустки - Енергоатом

Поставлене росіянами "керівництво" ЗАЕС масово та екстрено йде у відпустки - підшукує шляхи для евакуації зі станції під час контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Нинішні так звані керманичі Запорізької АЕС виявляють бажання масово "відпочити" поближче до Керченської протоки, відпрошуючись у росіян нібито у відпустки", - йдеться в повідомленні.

У компанії додають, що через критичний брак персоналу "керівникам" середньої ланки згоди на це не дають.

Тим часом призначений росіянами "директор" ЗАЕС Юрій Чернічук з 1 травня вже виїхав до Криму.

Бальіше того, колаборанти намагаються знайти собі "заміну", підбурюючи атомників ЗАЕС, щоб вони погодилися виконувати їхні обов'язки.

"Вкотре закликаємо мужніх працівників Запорізької станції й надалі не підписувати жодних контрактів з ворогом, щоб не стати прямими посібниками агресора та не руйнувати власне майбутнє", - закликали в Енергоатомі.