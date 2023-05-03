Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Російське «керівництво» ЗАЕС терміново тікає у відпустки - Енергоатом

 

Поставлене росіянами "керівництво" ЗАЕС масово та екстрено йде у відпустки - підшукує шляхи для евакуації зі станції під час контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Нинішні так звані керманичі Запорізької АЕС виявляють бажання масово "відпочити" поближче до Керченської протоки, відпрошуючись у росіян нібито у відпустки", - йдеться в повідомленні.

У компанії додають, що через критичний брак персоналу "керівникам" середньої ланки згоди на це не дають.

Тим часом призначений росіянами "директор" ЗАЕС Юрій Чернічук з 1 травня вже виїхав до Криму.

Бальіше того, колаборанти намагаються знайти собі "заміну", підбурюючи атомників ЗАЕС, щоб вони погодилися виконувати їхні обов'язки.

"Вкотре закликаємо мужніх працівників Запорізької станції й надалі не підписувати жодних контрактів з ворогом, щоб не стати прямими посібниками агресора та не руйнувати власне майбутнє", - закликали в Енергоатомі.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1066
  0,1627
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3710  0,04 0,12 37,9597  0,02 0,06
EUR 40,8039  0,10 0,26 41,6735  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес