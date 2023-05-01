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МАГАТЕ провело ротацію експертів на окупованій Запорізькій АЕС
17:23 01.05.2023 |
Держнспекція ядерного регулювання (ДІЯРУ) повідомила, що 27 квітня відбулася чергова ротація персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ на окупованій Запорізькій АЕС.
Про це 1 травня повідомила пресслужба інспекції.
Від початку роботи постійної моніторингової групи МАГАТЕ (з вересня 2022 року) - це вже восьма група експертів.
"Незважаючи на постійну присутність експертів МАГАТЕ на ЗАЕС, російські окупанти своїми діями завдають значної шкоди ядерній та радіаційній безпеці на атомній станції, яка за період окупації суттєво деградувала. У цьому особисто міг переконатися генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі під час свого візиту на ЗАЕС, який відбувся місяць тому", - додали у відомстві.
Постійні моніторингові місії МАГАТЕ також діють на Хмельницькій, Рівненській, Південноукраїнській АЕС, а також на Чорнобильській АЕС, яка перебуває на етапі виведення з експлуатації.
Розташування місій агентства на всіх українських АЕС відбулося у відповідь на офіційний запит України, нагадали в інспекції.
"Експерти МАГАТЕ на українських АЕС здійснюють моніторинг ситуації та документують впливи війни на стан ядерної та радіаційної безпеки, надають технічні консультації українським фахівцям, вивчають пріоритетні потреби на ядерних об'єктах для подальшого надання технічної допомоги", - додали в ДІЯРУ.
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