Фінансові новини
- |
- 01.05.23
- |
- 12:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна експортувала майже 90 тисяч МВт-год електроенергії за місяць
08:15 01.05.2023 |
Україна експортувала за квітень 89,7 тис МВт-год електроенергії 6-місячної перерви.
Про це йдеться у даних на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E, передає "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що найбільше електроенергії було експортовано до Молдови - понад 40 тис. МВт-год, до Польщі надійшло 30,4 тис. МВт-год, а до Словаччини - 19,2 тис. МВт-год.
"Щодо Молдови трейдери поступово збільшували броньовану потужність перерізу для експорту і останніми днями бронювали близько 85-95% із 650 МВт запропонованої годинної пропускної спроможності. На ринку стверджують, що більша частина поставленої в Молдову е/е далі йде в Румунію", - йдеться в повідомленні.
"ДТЕК Західенерго" здійснює експорт до Польщі 1800 МВт-год на добу, бронюючи для цього максимальну наразі потужність перетину - по 75 МВт на кожну годину.
Перетин у Словаччину, єдиний оплачуваний трейдерами через великий інтерес до цього напрямку і конкуренцію на ньому, ділили "ДТЕК Західенерго", що викуповувало до 146 МВт із 200 МВт його годинної потужності, "ДЕ Трейдинг" (близько 50 МВт), "ЕРУ Трейдинг", "Ле Трейдінг Україна", "ТЕС" і один раз держенерготрейдер "ЕКУ", який викупив 10 МВт на одну годину.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Нафтогаз» зафіксував до 1 травня 2024 р. ціну газу для населення в розмірі 7,96 грн/куб. м
|Єврокомісія досягла домовленості з сусідами України щодо імпорту агропродукції
|Експерти оцінили звіт Amnesty International з критикою України, - NYT
|В Україну прибули президенти Чехії і Словаччини
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Третьякова закликала не відкладати запуск накопичувальних пенсій: Ми вже запізнилися
|НБУ ініціює встановлення граничних розмірів процентних ставок за споживчими кредитами
|Українці за кордоном зможуть отримувати пенсію переказами через «Укрпошту»
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 01.05.23
|Данія виділить на відбудову України мільярд євро
|Зеленський подякував Horizon Capital за залучення $254 мільйонів для України
Бізнес
|Polestar 4 дебютував як найшвидший кросовер бренду
|ЄС прокладе через Арктику оптоволоконний кабель для обміну даними з Японією
|Spotify подолав позначку в 500 мільйонів активних користувачів на місяць, але частка преміумпередплатників скоротилась до 40%
|Mercedes позбавив російських водіїв доступу до всіх функцій віддаленого керування автомобілем
|Apple, Google, Instagram та YouTube. У ЄС посилять нагляд за рядом онлайн-платформ
|Apple виграла суд проти Epic Games: не потрібно міняти комісію чи дозволяти альтернативні магазини, але треба додати оплату на стороні
|SpaceX отримає п'ятий ракетний майданчик в США