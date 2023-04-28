Кабмін продовжив дію пільгових тарифів на газ для населення та виробників електроенергії

Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 28 квітня, продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів (ПСО).

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Він додав, що до Положення також були внесені зміни. Зокрема, покладено спеціальні обовʼязки на ПАТ "Укрнафта" з продажу газу власного видобутку НАК "Нафтогаз України" за фіксованою ціною з метою формування ресурсу природного газу для побутових споживачів і виробників теплової енергії.

Водночас Мельничук не уточнив нові строки Положення про ПСО.

Згідно із чинною його редакцією, до 30 квітня 2023 року компанії групи "Нафтогаз" мали постачати газ за пільговими цінами газопостачальним компаніям, підприємствам, що виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави, а також для ТЕС та ТЕЦ.

Своєю чергою, "Укргазвидобування" та "Чорноморнафтогаз" мали продавати увесь газ власного видобутку "Нафтогазу" за ціною 7 240 гривень за тисячу кубометрів.