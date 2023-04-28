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АНАЛІТИКА

Ракетна атака не завдала пошкоджень енергетичній інфраструктурі - Укренерго

 

Ракетна атака росіян не завдала пошкоджень енергетичній інфраструктурі, виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання, але ситуація на Сході залишається складною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Фейсбуці.

«Ранкова ракетна атака росіян не завдала пошкоджень енергетичній інфраструктурі та не призвела до необхідності обмеження споживання. Однак залишається складною ситуація на сході України, де через обстріли зазнав пошкоджень енергетичний об'єкт», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 28 квітня виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Водопілля спадає. Гідроелектростанції продовжують працювати не тільки для покриття піків споживання зранку та ввечері, але й упродовж всієї доби.

«Триває експорт електроенергії у Польщу та Молдову, також продовжується незначний імпорт зі Словаччини», - додали в компанії.

Як повідомлення, ремонтні бригади Укренерго працюють на всіх об'єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак. Нагадаємо, що внаслідок 15 ракетних та 18 дронових атак енергосистема отримала безпрецедентні пошкодження. Для відновлення того рівня надійності енергопостачання, який був до масованих обстрілів, все ще необхідно багато ресурсу та часу.
 

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