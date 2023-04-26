Україна та Данія уклали угоду про розширення співпраці в галузі вітрової енергетики

Міністерство енергетики України та Міністерство клімату, енергетики та комунальних послуг Королівства Данія уклали угоду, що розширює енергетичне партнерство в галузі вітрової генерації.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Документ очільники відомств підписали в онлайн-режимі під час конференції WindEurope's 2023.

"Україна має значний потенціал для розвитку відновлюваної енергетики в Європі. Ми прагнемо стати лідером у побудові сучасного зеленого енергетичного сектору та плануємо, що до 2050 року частка ВДЕ в енергобалансі України досягне 50%. Розвиток партнерства з Данією в галузі вітрової енергетики є надзвичайно важливим для нас у цьому контексті", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Зазначається, що сторони зобов'язалися сприяти подальшому розвитку енергетичного партнерства, а також здійснювати обмін досвідом та знаннями у сфері вітрової енергетики.

Партнерство, зокрема включатиме обмін інформацією та співпрацю експертів у розробленні стратегії, відповідної політики та правових заходів у галузі вітроенергетики, обмін знаннями у розвитку технологічних можливостей, а також формуванні стабільної основи для інвестиційної та торговельної діяльності у секторі вітроенергетики.