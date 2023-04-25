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АНАЛІТИКА

Кабмін відклав підвищення тарифів на електроенергію для населення ще на місяць

 

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 25 квітня, ухвалив рішення продовжити дію чинних тарифів на електроенергію для населення ще на місяць - до 31 травня.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду.

"Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць", - сказав прем'єр.

Відповідні зміни внесено до постанови Кабміну N483 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обовʼязків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії" від 5 червня 2019 року, уточнив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

"Продовжено, з метою соціального захисту населення від підвищення цін (тарифів) на електричну енергію для побутових споживачів в умовах воєнного станув Україні, дію фіксованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів до 31 травня 2023 року", - написав він у Telegram.

Як повідомлялося, з березня уряд та Офіс президента обговорює варіанти підвищення тарифів на електроенергію для населення. Один із базових варіантів нових тарифів передбачає підвищення верхнього тарифу з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,8 грна за кВт-год, водночас планується зберегти нижній тариф для населення на рівні 1,44 грн за кВт-год, який зараз діє за умови місячного споживання до 250 кВт-год.

Нагадаємо, у березні Кабмін продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення ще на місяць - до 30 квітня. Вони діють з 1 жовтня 2021 року. Для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 грн за кВт-год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год - понад 250 кВт год на місяць.

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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