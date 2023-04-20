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Україні до наступного ОЗП потрібно накопичити орієнтовно 14,5 млрд куб. м газу - глава Міненерго
10:03 20.04.2023 |
До наступного осінньо-зимового періоду Україні необхідно накопичити до 14,5 млрд куб. м газу, вважає міністр енергетики Герман Галущенко.
"Щодо газу ми орієнтуватимемося на опалювальний сезон, який завершився, - це до 14,5 млрд куб. м. Це те, що нам дасть змогу впевнено почуватися, і це з урахуванням ресурсу, який нам може знадобитися, і, найімовірніше, ми його використовуватимемо, для виробництва е/е", - сказав Галущенко на пресконференції в Києві у вівторок.
Він висловив сподівання, що вдасться досягти необхідного рівня власного видобутку газу, але зауважив, що імпорт також буде необхідний.
"Певні обсяги імпорту будуть для впевненості. Навіть якщо власне виробництво забезпечуватиме споживання, буде потрібен запас газу. Зокрема для виробництва е/е, що нетипово, але потрібно для енергобезпеки. Тому приблизно до 2 млрд куб. м можемо імпортувати. Але війна змінює розрахунки", - зазначив міністр.
За його словами, нині у ПСГ України - понад 9 млрд куб. м газу.
Як повідомлялося, на початку березня 2023 року "Нафтогаз" у презентації для власників дефолтних єврооблігацій зазначив, що за опалювальний сезон 2022/2023 рр. використано 13,9 млрд куб. м природного газу, з них 1 млрд куб. м - імпорт, 5,3 млрд куб. м - підйом газу з ПСГ і 7,6 млрд куб. м - видобуток АТ "Укргазвидобування". На початок березня 2023 року в ПСГ України було майже 10 млрд куб. м газу, НАК ставить завдання акумулювати в сховищах на початок сезону 2023/2024 рр. щонайменше 15 млрд куб. м газу.
За словами голови "Нафтогазу" Олексія Чернишова, Україна планує у 2023 році збільшити видобуток природного газу майже до 19 млрд куб. м.
"Цьогоріч у нас ("Укргазвидобування", УГВ - ІФ-У) є амбітна мета - додатково видобути 1 млрд кубометрів. Також очікуємо, що обсяги збільшать і приватні видобувні компанії. Тож у 2023-му зможемо мати майже 19 млрд кубометрів українського газу", - сказав він в інтерв'ю виданню NV.
На думку Чернишова, викладену в колонці видання "Економічна правда", "якщо загальний видобуток газу в Україні становитиме понад 18,5 млрд куб. м, ми зможемо обійтися зовсім без імпорту".
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