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АНАЛІТИКА

Рішення про зміну тарифів на електроенергію для населення поки що не ухвалено

 

Але воно необхідно для відновлення енергетики після обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка на брифінгу.

"Питання ще обговорюється... Будемо дивитися", - сказав він, зазначивши, що він зустрічав різні цифри, які називаються у ЗМІ: "і 6 гривень за кіловат-годину, і 8 гривень за кіловат-годину".

Водночас міністр повідомив, що зміна тарифів важлива для підготовки генерації до наступного осінньо-зимового сезону.

"Це може бути одним із рішень для відновлення енергосистеми. Тому що тут немає одного рішення", - сказав Галущенко, що після ракетних обстрілів необхідно провести ремонтні роботи.

Нагадаємо, уряд України вирішив зберегти діючі тарифи на електроенергію до 30 квітня. Зараз населення платить 1,44 гривні за кВт-годину, якщо споживається менше 250 кВт-годин на місяць та 1,68 гривень за кВт-годину, якщо споживається понад 250 кВт-годин на місяць.

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) заявила про плани підвищити тарифи на газ та електроенергію. Терміни поки що не визначено.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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