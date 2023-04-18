Німеччина використає труби «Північного потоку-2» для будівництва СПГ-терміналу

Труби, призначені для газопроводу "Північний потік-2", будуть використані для будівництва запланованого терміналу скрапленого природного газу біля німецького острова Рюген.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство DPA.

Речниця Міністерства економіки в Берліні підтвердила, що уряд Німеччини закупив труби, призначені для газопроводу

"Ми не можемо надати жодної інформації про кількість труб і вартість, оскільки контракти класифікуються як конфіденційні", - заявили в міністерства.

За даними німецьких ЗМІ, було закуплено кілька тисяч труб.

Згідно з попередньою інформацією уряду землі Мекленбург-Передня Померанія, труби "Північного потоку-2" загальною довжиною 60 кілометрів зберігаються на острові Рюген.

У міністерстві підкреслили, що всі питання, пов'язані з санкціями, були з'ясовані з продавцем, компанією Nord Stream 2 AG. Крім того, було з'ясовано, чи будуть також придбані документи, дані вимірювань та експертні висновки щодо газопроводу.

Німеччина хоче побудувати плавучий СПГ-термінал біля острова Рюген у Балтійському морі. Передбачається, що цей об'єкт допоможе забезпечити газопостачання Німеччини, оскільки вона більше не отримує газ з Росії.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року на двох нитках газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі біля узбережжя данського острова Борнгольм стались чотири витоки. Розслідування показало, що трубопроводи були підірвані підводною вибухівкою, але залишається невідомим, хто стояв за вибухами.

Водночас у західних ЗМІ в березні з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Президент України Володимир Зеленський на це заявив, що Україна не причетна до вибухів, які сталися у вересні на гілках російських газопроводів "Північний потік", та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.