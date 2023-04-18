Україна наразі збереже заборону на експорт газу та вугілля - глава Міненерго

Україна поки що збереже заборону на експорт газу та енерговугілля для забезпечення національних інтересів, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Поки що ні. Це дуже складне питання. Безумовно, бізнес зацікавлений в експорті. Але вже ретроспективно можна точно сказати: якби він не був заборонений, то, з огляду на цінову кон'юнктуру європейських ринків, весь газ приватних власників був би в Європі", - сказав він на пресконференції у Києві у вівторок.

Міністр також зазначив, що, на його думку, рішення про заборону експорту газу та енерговугілля, прийняте в умовах воєнного стану у 2022 році, гарантувало безпеку постачання енергоресурсів на внутрішньому ринку.

За словами Галущенка, особливістю ОЗП, що завершилося, було, зокрема те, що Україна його пройшла абсолютно без імпорту вугілля. За озвученими міністром даними, напередодні ОЗП вона мала обсяги вугілля понад 2 млн тонн, під кінець ОЗП налічувалося близько 1,2 млн тонн, зараз обсяг вугілля становить близько 1,5 млн тонн.

Щодо газу, то, як зазначив глава Міненерго, достатні його запаси дозволили працювати на цьому паливі вугільним блокам ТЕС, основним проєктним видом палива яких є вугілля-антрацит, в умовах дефіциту потужності через обстріл енергосистеми російськими загарбниками.