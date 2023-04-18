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АНАЛІТИКА

Україна почала сезон закачування газу до підземних газосховищ

 

АТ "Укртрансгаз", оператор підземних газових сховищ України, розпочала сезон закачування газу в рамках підготовки до наступної зими, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Тепер газ накопичується для наступного опалювального сезону 2023/2024. Завдяки сприятливим погодним умовам попередній сезон відбору газу з підземних сховищ став одним із найкоротших в Україні за останні роки", - написав він на своїй фейсбук-сторінці.

Чернишов також уточнив, що в період із 7 жовтня 2022 до середини квітня 2023 року з українських ПСГ було відібрано 5,572 млрд куб. м газу.

Як повідомлялося, на початку березня 2023 року "Нафтогаз" у презентації компанії для власників дефолтних єврооблігацій зазначив, що за опалювальний сезон 2022/2023 року використано 13,9 млрд куб. м природного газу, з яких 1 млрд куб. м - імпорт, 5,3 млрд куб. м - підйом газу з ПСГ та 7,6 млрд куб. м - видобуток АТ "Укргазвидобування".

На початок березня 2023 року у ПСГ України перебувало близько 10 млрд куб. м газу, НАК ставить завдання акумулювати у сховищах до початку сезону 2023/2024 років. щонайменше 15 млрд куб. м газу.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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