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АНАЛІТИКА

Ісландія виділила $500 тисяч на підтримку зеленої енергетики в Україні

 

Уряд Ісландії сьогодні виділив 500 000 доларів США на підтримку відновлення екологічно сталої та стійкої енергетичної інфраструктури України.

Про це Укрінформу в релізі повідомила пресслужба Програми розвитку ООН (ПРООН).

«Умисні атаки росії на критично важливу цивільну енергетичну інфраструктуру в Україні становлять серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та завдають масових страждань українським цивільним громадянам. Відбудова сталої та стійкої енергетичної інфраструктури є невід'ємною частиною того, щоб як полегшити ці страждання, так і закласти основи для довгострокового відновлення. Ісландія залишається непохитною у своїй підтримці та солідарності з Україною та пишається партнерством із ПРООН у її реагуванні щодо гуманітарної допомоги та сприяння розвитку в Україні», - сказала міністр закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір.

Передбачається, що фінансування буде спрямовано через тематичне «Вікно фінансування у напрямках природи, клімату та енергетики» ПРООН, яке підтримує ініціативи з питань зміни клімату та сприяє сталому розвитку.

Однією з ключових цілей фінансування є термінова закупівля обладнання для високовольтної генерації електроенергії - критично важливого для надання основних послуг постраждалому від війни населенню і забезпечення життєдіяльності та стійкості напередодні наступного зимового сезону.

Як повідомлялося, «Вікна фінансування» ПРООН - це гнучкий мультидонорський механізм фінансування, який надає партнерам стратегічну можливість зробити свій внесок у досягнення порядку денного у сфері сталого розвитку на період до 2030 року. Вони об'єднані навколо чотирьох тематичних напрямів: бідність та нерівність; врядування, розбудова миру, криза та стійкість; гендерна рівність та розширення прав і можливостей жінок; природа, клімат та енергетика. Іншими країнами-партнерами є Данія, Німеччина, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Республіка Корея, Швеція, Швейцарія та Велика Британія.
Ключові теги: Ісландія
 

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