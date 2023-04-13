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Держгеонадр зупинила дію ліцензії компанії Новинського на Островерхівське газоконденсатне родовище

 

Державна служба геології та надр України зупинила дію ліцензії на Островерхівське газоконденсатне родовище (Харківська область) ПрАТ "Укргазвидобуток", що входить до групи Smart Holding Вадима Новинського.

Згідно з наказом №195 від 12 квітня 2023 року, відповідне рішення ухвалено на підставі п.3 ч.1 статті 26 закону "Про нафту і газ" у зв'язку із запровадженням санкцій проти екснардепа Новинського, передає Інтерфакс-Україна.

Крім того, наказом №196 від 12 квітня 2023 року Держгеонадр зажадала від представництва "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" до 1 червня 2023 року надати додаткову інформацію та/або усунути порушення у розкритті інформації про кінцевих бенефіціарних власників (обидва - Полтавська область).

Як повідомлялося, 10 квітня СБУ на Полтавщині провела обшуки в офісі компанії Enwell Energy, яка входить до групи Smart Energy Новинського, через спробу вивести бізнес з-під санкцій.

На початку грудня минулого року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким запровадив санкції щодо низки діячів УПЦ МП, а також колишнього народного депутата Вадима Новинського. До нього строком на 5 років застосовано 12 видів санкцій, включно із блокуванням активів та анулюванням чи зупиненням дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Після цього, 16 січня, інвестиційна-промислова група Smart Holding Вадима Новинського оголосила про передачу її активів у траст, стверджуючи, що відповідні рішення були ухвалені до запровадження санкцій, у листопаді 2022 року. Хоча ще на початку січня у публічних заявах компаній Новинського не йшлося про зміну власності або передачу активів в управління.

Новинський є співвласником найбільшого металургійного холдингу "Метінвест" разом з Рінатом Ахметовим, йому належить одна з найбільших українських газодобувних компаній Enwell Energy, а також бізнес у сфері нерухомості та суднобудування. За даними української редакції Forbes, статки Новинського у 2021 році оцінювалися у $1,4 млрд, він займав 8 місце у списку найбагатших українців. Водночас Новинський відомий як прибічник і спонсор УПЦ МП.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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