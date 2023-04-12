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Україна розпочала експорт електроенергії до Польщі
15:46 12.04.2023 |
Станом на 12 квітня в енергосистемі України наявний достатній резерв потужності, тому здійснюється експорт електроенергії до Молдови та від сьогодні - до Польщі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Телеграмі.
«Станом на 12 квітня виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу споживачів. У енергосистемі наявний достатній резерв потужності. Завдяки цьому є можливість експортувати електроенергію в Молдову (30-95 МВт в різні години), та від сьогодні - до Польщі (до 75 МВт в різні години)», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ключовим пріоритетом для Укренерго є відновлення надійності живлення. Для цього ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи на всіх об'єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак.
«З моменту атаки 9 березня було повернуто в роботу 5 магістральних ліній та частково відновлено обладнання 9 підстанцій різного класу напруги. Відновлювальні роботи продовжуються», - додали в компанії.
Як повідомлялося, протягом останньої доби відновлено електропостачання 14 тис. абонентів у Донецькій області.
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