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В Україні підключили до газової мережі перший біометановий завод
15:44 12.04.2023 |
Перший в Україні завод з виробництва біометану підключили до мереж, підприємство за рік вироблятиме близько 3 мільйонів кубометрів газу.
Про це повідомляє пресслужба Регіональної газової компанії.
Очікується, що обсяг виробленого газу на рік забезпечуватиме потреби близько 1500 клієнтів - домогосподарств та промисловості.
Зазначається, що РГК відновла роботи з підключення біометанового заводу одразу після деокупації Чернігівської області в квітні минулого року.
Весь процес підключення від видачі технічних умов до завершення будівництва тривав менше пів року.
Для підприємства встановили вузол обліку газу і газорегулювальне обладнання, яке укомплектовано технологічними рішеннями світових лідерів газової галузі - компаній Emerson, Pietro Fiorentini, FMG та Sick.
"Біометан, який виробляє підприємство, нічим не відрізняється від природного та одразу може споживатися домогосподарствами та промисловістю. Якість доочищеного метану контролюється потоковим хроматографом, а газорегулюючий пункт обладнаний пристроєм для відбору проб газу", - зазначили в компанії.
На першому етапі газ надходитиме у мережу в осінньо-зимовий період. Після будівництва другої черги і кільцювання мереж подача стане цілорічною.
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