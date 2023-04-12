В Україні підключили до газової мережі перший біометановий завод

Перший в Україні завод з виробництва біометану підключили до мереж, підприємство за рік вироблятиме близько 3 мільйонів кубометрів газу.

Про це повідомляє пресслужба Регіональної газової компанії.

Очікується, що обсяг виробленого газу на рік забезпечуватиме потреби близько 1500 клієнтів - домогосподарств та промисловості.

Зазначається, що РГК відновла роботи з підключення біометанового заводу одразу після деокупації Чернігівської області в квітні минулого року.

Весь процес підключення від видачі технічних умов до завершення будівництва тривав менше пів року.

Для підприємства встановили вузол обліку газу і газорегулювальне обладнання, яке укомплектовано технологічними рішеннями світових лідерів газової галузі - компаній Emerson, Pietro Fiorentini, FMG та Sick.

"Біометан, який виробляє підприємство, нічим не відрізняється від природного та одразу може споживатися домогосподарствами та промисловістю. Якість доочищеного метану контролюється потоковим хроматографом, а газорегулюючий пункт обладнаний пристроєм для відбору проб газу", - зазначили в компанії.

На першому етапі газ надходитиме у мережу в осінньо-зимовий період. Після будівництва другої черги і кільцювання мереж подача стане цілорічною.