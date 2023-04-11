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АНАЛІТИКА

Україна планує експортувати до Європи більші обсяги електроенергії, ніж торік, - Галущенко

 

Україна планує експортувати до Європи більші обсяги електроенергії, ніж торік.

Про це заявив в етері телемарафону міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, спершу українська сторона сподівається вийти на обсяги 2022 року, а тоді їх збільшити.

"Ми плануємо і будемо вести перемовини і щодо їх збільшення, тому що сьогодні резерв у системі дозволяє це зробити", - сказав Галущенко і додав, що наразі планують збільшити перетини між Україною та Польщею, що дозволить наростити обсяги експорту.

Міністр також підкреслив, що ключовим завданням є забезпечення внутрішніх українських потреб в електроенергії. У разі зміни ситуації експорт можуть зупинити.

Галущенко додав, що прибутки від експорту електроенергії дозволять залучити додаткові кошти для відновлення енергетичних об'єктів, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок російських обстрілів.

"На жаль, ми не бачимо можливості повністю закрити за рахунок експорту відповідні фінансові потреби для відновлення енергосистеми до наступного опалювального сезону. Тут є ціла низка інших рішень, які зараз обговорюються. Але, безумовно, можливість отримання коштів від експорту дасть можливість фінансово підживлювати наші генерації і компанії для того, щоб мати ресурс", - сказав Галущенко.
За матеріалами: LB.ua
 

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