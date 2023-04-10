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АНАЛІТИКА

Україна розпочинає експорт електроенергії в Молдову, на черзі - Польща і Словаччина

 

НЕК "Укренерго" провела перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову на день постачання 11 квітня.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії в Telegram, пише Європейська правда.

За результатами аукціону було розподілено 330 з 650 МВт всієї доступної пропускної спроможності мереж у молдовському напрямку серед чотирьох учасників.

Зважаючи на війну в Україні та пов'язані з цим ризики, наразі доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах.

У понеділок, 10 квітня, відбудеться аукціон з розподілу 80 МВт пропускної спроможності міждержавного перетину у напрямку Польщі на дату постачання 12 квітня.

Також наразі узгоджується можливість відкриття експорту у Словаччину.

7 квітня міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, що дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в ЄС в умовах профіциту генеруючої потужності.
 

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