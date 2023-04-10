Фактична ціна реалізації газу в березні знизилася на 9,9% - Мінекономіки

Фактична ціна реалізації (ФЦР) природного газу, з якої розраховується рентна плата на його видобуток в Україні, в березні 2023 року становила 18 тис. 680,83 грн за 1 тис. куб. м, що на 9,9% менше, ніж у лютому (20 тис. 727,73 грн), повідомляється на сайті Міністерства економіки.

Відповідно до закону №7732 про внесення змін до розрахунку рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, з 1 серпня 2022 року і до повного скасування заборони на здійснення експорту українського газу розрахунок ренти здійснюється виходячи з максимальної з трьох внутрішніх цін реалізації.

НАК "Нафтогаз України" в лютому (на березень) не укладав договорів купівлі-продажу газу власного видобутку на організованих товарних ринках (ОТР - УЕБ, УІБ, УМВБ). Також за цей період не укладалися відповідні договори без урахування НАК та її "дочок" на ОТП (на майданчиках "Українська енергетична біржа", "Українська універсальна біржа" та "Українська міжбанківська валютна біржа").

Тому розрахунок ФЦР здійснювався на підставі середніх цін UA VTP Gas price (середньоарифметичне значення між цінами Bid і Ask у звітах Argus European Natural Gas і ICIS European Spot Gas Market) на наступний місяць і на умовах передоплати, на підставі яких і було встановлено ФЦР на березень розміром 18 тис. 680,83 грн/тис. куб. м.

Як повідомлялося, до ухвалення закону №7732 фактична ціна реалізації газу розраховувалася як середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF.

Перегляд податкового законодавства пов'язаний зі значним зростанням спотових цін у Європі, забороною експорту українського газу та зменшенням споживання всередині країни, що призвело до того, що видобуток для багатьох компаній став збитковим, оскільки ціна реалізації в Україні значно нижча за європейські ціни.

До березня 2022 року газова рента вираховувалася тільки виходячи з митної вартості імпорту.

2022 грн/тис. куб. м січень 32 808,28 лютий 29 550,34 березень 29 390,80 квітень 35 932,90 травень 31 174,61 червень 32 193,55 липень 31 991,51 серпень 24 045,30 вересень 39 952,00 жовтень 38 294,51 листопад 28 855,75 грудень 26 199,24 2023 січень 23 723,43 лютий 20 727,73 березень 18 680,83

Дані: Мінекономіки