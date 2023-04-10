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Україна і США готують спільну програму співпраці у сфері енергетики - Міненерго
10:54 10.04.2023 |
Енергетичні відомства України та Сполучених Штатів готують програму співробітництва з розвитку українського енергетичного сектора, повідомила пресслужба Міністерства енергетики.
"Енергетичні відомства України та США разом з ініціативою Net Zero World готують програму співпраці щодо безвуглецевості та сталості енергосектора України", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, програма також передбачатиме співпрацю в розвитку систем передачі електроенергії та будівництва в Україні малих модульних реакторів.
"Україна прагне до ширшого використання вуглецево-нейтральних джерел енергії. Саме тому ми маємо намір поступово відмовитися від вугілля у виробництві електроенергії, а також зменшувати споживання природного газу, покладаючись лише на власний видобуток та виробництво біогазу", - пояснив заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков.
За його словами, в України величезний потенціал стати енергетичним хабом Європи.
"З нашою енергосистемою, інтегрованою в ENTSO-E, та розширеними енергетичними коридорами, з наявною в Україні "зеленою" та низьковуглецевою генерацією, розгалуженими газовими та електричними мережами та сховищами, ми впевнені, що така перспектива є реальною", - зазначив Демченков.
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