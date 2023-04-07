НКРЕКП ухвалила остаточне рішення щодо сертифікації оператора газосховищ «Укртрансгаз»

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила остаточне рішення про сертифікацію оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз".

Відповідну постанову регулятор ухвалив на засіданні у п'ятницю.

"Це значна перемога на нашому енергетичному фронті та дуже суттєвий крок з боку енергетичної галузі України на шляху до обрання нас членами Європейського Союзу, і применшувати цей крок жодною мірою не можна", - заявив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Як повідомили в НКРЕКП, остаточне рішення про сертифікацію оператора газосховища регулятор ухвалив із урахуванням висновку Секретаріату Енергетичного співтовариства до попереднього рішення НКРЕКП щодо сертифікації, яке було ухвалено 31 березня 2023 року. Згідно з цим висновком, "Укртрансгаз" відповідає відповідним положенням Регламенту (ЄС) № 715/2009 від 13 липня 2009 року та може бути сертифікований як оператор газосховища.

За словами в.о. генерального директора АТ "Укртрансгаз" Романа Малютіна, ухвалене регулятором рішення дозволяє компанії зберігати запаси газу іноземних клієнтів та запаси країн, в яких відсутні власні газосховища або обсяги газу, які спільно закуповуються на випадок кризових ситуацій.

"Такий механізм наразі розроблено і вже впроваджено платформу для спільної закупівлі. Ми сподіваємося, що ми теж зможе зберігати цей газ. Тобто, "Укртрансгаз" стає ближчим до європейського законодавства, імплементує його та підтверджує рух України в цьому напрямку", - зазначив він.

У свою чергу заступник міністра енергетики Микола Колесник наголосив, що сертифікація "Укртрансгазу" надає Україні ще одну перевагу у вигляді повної відповідності критеріям ЄС щодо економічної та комерційної захищеності.

"Це рішення несе як переваги та додаткову можливість залучення нерезидентів та збільшення обсягів потенційного зберігання, так і відповідальність щодо чіткої звітності перед ЄС стосовно обсягів, порядку та розпорядження ресурсами, що знаходяться у цих газосховищах", - сказав Колесник.

Як повідомлялося, НКРЕКП 24 січня 2023 року затвердила порядок проведення сертифікації оператора сховищ газу АТ "Укртрансгаз". Порядок розроблено регулятором для імплементації норм європейського законодавства, забезпечення сертифікації оператора сховищ газу, приведення його діяльності до міжнародних стандартів та дотримання вимог щодо запобігання ризикам для безпеки постачання природного газу та виконання вимог чинного законодавства України.

АТ "Укртрансгаз" звернулося до НКРЕКП із запитом на сертифікацію оператора газосховища 27 січня 2023 року, після чого в березні регулятор прийняв попереднє рішення про його сертифікацію, про що разом з усією інформацією щодо прийнятого рішення проінформував Секретаріат Енергетичного співтовариства.

Секретаріат Енергетичного співтовариства 31 березня надав у відповідь регулятору відповідний позитивний висновок.

До системи 12 підземних сховищ "Укртрансгазу", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", загальною проєктною ємністю 31 млрд куб. м, входять Більче-Волицько-Угерське ПСГ (17,05 млрд куб. м), Угерське (1,9 млрд куб. м), Дашавське (2,15 млрд куб. м), Опарське (1,92 млрд куб. м) ), Богородчанське (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанське (1,5 млрд куб. м), Солохівське (1,3 млрд куб. м), Олишівське (0,31 млрд куб. м), Пролетарське (1 млрд куб.м), Кегичівське (0,7 млрд куб. м), Краснопопівське (0,42 млрд куб. м) і Вергунське (0,4 млрд куб. м), що розташоване на тимчасово окупованій території.