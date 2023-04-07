Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НКРЕКП ухвалила остаточне рішення щодо сертифікації оператора газосховищ «Укртрансгаз»

 

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила остаточне рішення про сертифікацію оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз".

Відповідну постанову регулятор ухвалив на засіданні у п'ятницю.

"Це значна перемога на нашому енергетичному фронті та дуже суттєвий крок з боку енергетичної галузі України на шляху до обрання нас членами Європейського Союзу, і применшувати цей крок жодною мірою не можна", - заявив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Як повідомили в НКРЕКП, остаточне рішення про сертифікацію оператора газосховища регулятор ухвалив із урахуванням висновку Секретаріату Енергетичного співтовариства до попереднього рішення НКРЕКП щодо сертифікації, яке було ухвалено 31 березня 2023 року. Згідно з цим висновком, "Укртрансгаз" відповідає відповідним положенням Регламенту (ЄС) № 715/2009 від 13 липня 2009 року та може бути сертифікований як оператор газосховища.

За словами в.о. генерального директора АТ "Укртрансгаз" Романа Малютіна, ухвалене регулятором рішення дозволяє компанії зберігати запаси газу іноземних клієнтів та запаси країн, в яких відсутні власні газосховища або обсяги газу, які спільно закуповуються на випадок кризових ситуацій.

"Такий механізм наразі розроблено і вже впроваджено платформу для спільної закупівлі. Ми сподіваємося, що ми теж зможе зберігати цей газ. Тобто, "Укртрансгаз" стає ближчим до європейського законодавства, імплементує його та підтверджує рух України в цьому напрямку", - зазначив він.

У свою чергу заступник міністра енергетики Микола Колесник наголосив, що сертифікація "Укртрансгазу" надає Україні ще одну перевагу у вигляді повної відповідності критеріям ЄС щодо економічної та комерційної захищеності.

"Це рішення несе як переваги та додаткову можливість залучення нерезидентів та збільшення обсягів потенційного зберігання, так і відповідальність щодо чіткої звітності перед ЄС стосовно обсягів, порядку та розпорядження ресурсами, що знаходяться у цих газосховищах", - сказав Колесник.

Як повідомлялося, НКРЕКП 24 січня 2023 року затвердила порядок проведення сертифікації оператора сховищ газу АТ "Укртрансгаз". Порядок розроблено регулятором для імплементації норм європейського законодавства, забезпечення сертифікації оператора сховищ газу, приведення його діяльності до міжнародних стандартів та дотримання вимог щодо запобігання ризикам для безпеки постачання природного газу та виконання вимог чинного законодавства України.

АТ "Укртрансгаз" звернулося до НКРЕКП із запитом на сертифікацію оператора газосховища 27 січня 2023 року, після чого в березні регулятор прийняв попереднє рішення про його сертифікацію, про що разом з усією інформацією щодо прийнятого рішення проінформував Секретаріат Енергетичного співтовариства.

Секретаріат Енергетичного співтовариства 31 березня надав у відповідь регулятору відповідний позитивний висновок.

До системи 12 підземних сховищ "Укртрансгазу", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", загальною проєктною ємністю 31 млрд куб. м, входять Більче-Волицько-Угерське ПСГ (17,05 млрд куб. м), Угерське (1,9 млрд куб. м), Дашавське (2,15 млрд куб. м), Опарське (1,92 млрд куб. м) ), Богородчанське (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанське (1,5 млрд куб. м), Солохівське (1,3 млрд куб. м), Олишівське (0,31 млрд куб. м), Пролетарське (1 млрд куб.м), Кегичівське (0,7 млрд куб. м), Краснопопівське (0,42 млрд куб. м) і Вергунське (0,4 млрд куб. м), що розташоване на тимчасово окупованій території.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9146
  0,1006
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2063  0,33 0,89 37,9489  0,41 1,09
EUR 40,2111  0,27 0,67 41,0989  0,29 0,70

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес